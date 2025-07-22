Хабиб объяснил, почему не считает себя величайшим бойцом ММА в истории

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не считает себя величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Себя не ставлю и никогда не ставил. Даже в мыслях не было. Один из лучших, кто делал это, занимался этим спортом, топ-10, топ-15 – можно. Величайший всех времён – нет. До того, как я завоевал чемпионский пояс, преобладал Фёдор [Емельяненко], но сейчас я его и [Джона] Джонса на первое место ставлю», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.