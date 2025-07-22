«В этом проблема наших». Хабиб — о том, почему россиянам не дают титульные бои в UFC

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, почему в североамериканской лиге российские бойцы с трудом получают бои за титул.

«Евлоеву не дали [боя за титул], Анкалаева держали, с Мокаевым эта ситуация… Ну, у Хамзата были свои проблемы. И это всё в совокупности рисует определённое ощущение в плане справедливости.

А в плане бизнеса – руководство UFC ведёт его так, как ведёт. Их тоже можно понять. Например, был Перейра чемпионом. Как боец Анкалаев вышел и просто разнёс его. И того теперь нет, и этого нет. Да, Магомед — чемпион, однако интересен ли он людям? Вот в чём вопрос. По своей натуре Анкалаев — такой человек, спокойный, занимается своими делами. Но как боец он лучше. А в UFC хотят, чтобы ты был хорошим и интересным бойцом. Вот в чём проблема наших бойцов», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.