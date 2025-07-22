«Ты — икона боксёрского ринга». Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Дюбуа

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко обратился к 38-летнему непобеждённому абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе соотечественнику Александру Усику, отметив его выступление в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Бой завершился победой украинца нокаутом в пятом раунде.

«Чемпион, Александр, ты настоящая икона боксёрского ринга. Это был мастер-класс по стойкости, показавший неукротимую силу духа украинцев, которые преодолевают трудности благодаря решительности и силе воли», — написал Кличко на своей странице в социальной сети.