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«Ты — икона боксёрского ринга». Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Дюбуа

«Ты — икона боксёрского ринга». Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Дюбуа
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко обратился к 38-летнему непобеждённому абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе соотечественнику Александру Усику, отметив его выступление в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Бой завершился победой украинца нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Чемпион, Александр, ты настоящая икона боксёрского ринга. Это был мастер-класс по стойкости, показавший неукротимую силу духа украинцев, которые преодолевают трудности благодаря решительности и силе воли», — написал Кличко на своей странице в социальной сети.

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