Хабиб сообщил, что ему по-прежнему поступают предложения о возвращении в единоборства

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему всё ещё поступают предложения о возвращении в единоборства, в частности о проведении схватки по правилам грэпплинга.

— Тебе предлагали за большие деньги куда-то вернуться? В какую-то спортивную дисциплину.

— Грэпплинг предлагают постоянно.

— А с кем?

— Не было соперника. Они [представители организации] говорили: «Если ты дашь согласие, мы подберём соперника». В разное время были разные предложения.

— А ты раздумываешь над этим?

— Никогда не думал, — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.