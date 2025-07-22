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Хабиб сообщил, что ему по-прежнему поступают предложения о возвращении в единоборства

Хабиб сообщил, что ему по-прежнему поступают предложения о возвращении в единоборства
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему всё ещё поступают предложения о возвращении в единоборства, в частности о проведении схватки по правилам грэпплинга.

— Тебе предлагали за большие деньги куда-то вернуться? В какую-то спортивную дисциплину.
— Грэпплинг предлагают постоянно.

— А с кем?
— Не было соперника. Они [представители организации] говорили: «Если ты дашь согласие, мы подберём соперника». В разное время были разные предложения.

— А ты раздумываешь над этим?
— Никогда не думал, — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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