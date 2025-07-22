Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб ответил, сколько ему нужно времени, чтобы подготовиться к возвращению в ММА

Хабиб ответил, сколько ему нужно времени, чтобы подготовиться к возвращению в ММА
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько ему понадобится времени для того, чтобы привести себя в форму для возвращения к поединкам по правилам ММА.

«Хватит ли мне два-три месяца, чтобы вернуть былую форму? Нет. Мне через два месяца исполнится 37 лет. Если порассуждать чисто гипотетически – как минимум нужно полгода. Когда показывают фотографии бойцов с актуальной формой в преддверии боёв – это ничего не значит. Самое главное – сколько спаррингов он провёл и с кем.

Всё остальное – качалка, фитнес, бег – ничего не значат. Потому что наш вид спорта – не бег и не качка, а когда ты выходишь и один на один дерёшься. Туда идут борьба, тайский клинч, греко-римский клинч, вольный клинч, грэпплинг, стойка, муай-тай, кикбоксинг. Если ты во время подготовки не тренировал стойку, а боролся, то ты уже под другую дистанцию выходишь и её чувствуешь, так и с остальным.

Наш вид спорта молодой и неизученный, но ты не можешь смотреть на человека – есть у него кубики или нет – и сравнить его», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Материалы по теме
«Естественный отбор, пусть выбирается сам». Хабиб — о первом поражении Умара Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android