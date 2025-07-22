Хабиб ответил, сколько ему нужно времени, чтобы подготовиться к возвращению в ММА

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько ему понадобится времени для того, чтобы привести себя в форму для возвращения к поединкам по правилам ММА.

«Хватит ли мне два-три месяца, чтобы вернуть былую форму? Нет. Мне через два месяца исполнится 37 лет. Если порассуждать чисто гипотетически – как минимум нужно полгода. Когда показывают фотографии бойцов с актуальной формой в преддверии боёв – это ничего не значит. Самое главное – сколько спаррингов он провёл и с кем.

Всё остальное – качалка, фитнес, бег – ничего не значат. Потому что наш вид спорта – не бег и не качка, а когда ты выходишь и один на один дерёшься. Туда идут борьба, тайский клинч, греко-римский клинч, вольный клинч, грэпплинг, стойка, муай-тай, кикбоксинг. Если ты во время подготовки не тренировал стойку, а боролся, то ты уже под другую дистанцию выходишь и её чувствуешь, так и с остальным.

Наш вид спорта молодой и неизученный, но ты не можешь смотреть на человека – есть у него кубики или нет – и сравнить его», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.