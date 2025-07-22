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Хабиб раскрыл, с кем подерётся Махачев, если победит Делла Маддалену. Это не Топурия

Хабиб раскрыл, с кем подерётся Махачев, если победит Делла Маддалену. Это не Топурия
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов озвучил имена двух потенциальных соперников своего друга и соотечественника Ислама Махачева, если тому удастся победить австралийца Джека Делла Маддалену и стать новым обладателем титула UFC в полусреднем весе.

— Представим: Махачев проходит Делла Маддалену. Что будет дальше для Ислама [в полусреднем весе]?
— Есть Иан Гарри, есть Шавкат Рахмонов, есть Камару Усман. Мне очень тяжело смотреть за спину Делла Маддалене. Он хороший боец. Но если представить гипотетически, я думаю, что может нарисоваться поединок с Камару или Шавкатом, — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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