Представлены обновлённые рейтинги UFC. Порье — исключён, Копылов на грани вылета из топ-15

Пресс-служба UFC опубликовала обновлённые рейтинги бойцов по итогам турнира UFC 318, который состоялся 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизина, США).

Из рейтинга лёгкого веса был исключён американец Дастин Порье в связи с тем, что тот объявил о завершении карьеры. Таким образом, бойцы, находившиеся ниже его в топе, поднялись на одну позицию. А Макс Холлоуэй, победивший Бриллианта, теперь входит в топ-4 весовой, сместив с данной позиции Джастина Гэтжи, который опустился на пятое место.

Россиянин Роман Копылов, уступив Пауло Косте, опустился с 14-го на 15-е место в рейтинге среднего дивизиона. А бразильский боец, в свою очередь, поднялся на две позиции, и теперь он располагается на 11-й строчке весовой категории.

Также отметим, что Даниэль Родригес после победы над Кевином Холландом вошёл в топ-14 полусреднего веса. Кроме того, бывший чемпион Bellator в полулёгком весе бразилец Патрисио Фрейре впервые оказался в рейтинге UFC, заняв 11-ю строчку в рейтинге бойцов в категории до 66 кг, взяв верх над американцем Дэном Иге.