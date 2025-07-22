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Дочь Порье, после того как тот уступил Холлоуэю, подарила ему пояс «Лучшего папы на свете»

Дочь Порье, после того как тот уступил Холлоуэю, подарила ему пояс «Лучшего папы на свете»
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Паркер Ноэль, дочь бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе американца Дастина Порье, подарила своему отцу пояс «Лучшего папы на свете», который сделала сама, после того, как Бриллиант уступил в поединке обладателю титула BMF соотечественнику Максу Холлоуэю на турнире UFC 318. Их бой состоялся 20 июля и стал главным событием вечера. Об этом рассказал сам Дастин в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, поединок Дастина и Макса продлился все пять раундов. Встреча завершилась победой Благословенного единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). После окончания боя Бриллиант объявил о завершении карьеры в ММА.

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