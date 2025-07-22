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«Естественный отбор, пусть выбирается сам». Хабиб — о первом поражении Умара Нурмагомедова

«Естественный отбор, пусть выбирается сам». Хабиб — о первом поражении Умара Нурмагомедова
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями насчёт первого поражения в карьере своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова, которое тот потерпел в бою с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Самый близкий боец для меня — это Умар. Тяжело было находить слова [после того как он проиграл впервые в карьере]. Но я предпочитаю, чтобы они сами выходили из таких ситуаций. Конечно, я всегда рядом, помогаю. Однако так для них лучше будет в будущем. Чем тяжелее будет выйти [из трудного положения], тем лучше [будет для них]. Он сильнее станет, если выйдет.

Если не выйдет, значит, Умар никогда не был на уровне, чтобы быть чемпионом. Как говорится, естественный отбор. Пусть выбирается сам. Не потому что я так хочу, а потому что так лучше для него. Столкнулся с проблемами — надо выходить. Выйдет, выиграет, подерётся за пояс, выиграет пояс — тем слаще будет победа. Ещё слаще. Конечно, на тот момент вообще сказка была бы — Ислам с поясом, Умар. Но, может, Всевышний от чего-то уберёг», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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