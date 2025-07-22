Источник: Том Аспиналл подерётся с Сирилем Ганом на турнире UFC в Абу-Даби

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл проведёт следующий поединок с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) авторитетный американский инсайдер под ником @realkevink.

Предполагается, что их бой станет главным событием вечера.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.