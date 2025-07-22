Тим Цзю: мы потерпели крах, но всё равно двигаемся вперёд. Фундора просто был лучше

30-летний австралийский боксёр Тимофей Цзю поделился мыслями о поражении техническим нокаутом в поединке с чемпионом WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцем Себастьяном Фундорой. Их бой состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для бойцов это был реванш.

«Когда только начал этот путь, я сказал, что хочу подняться на самую вершину. И меня не пугало то, что могу потерпеть крах и неудачу. И вот сейчас мы потерпели крах. Однако мы всё равно двигаемся вперёд. Иногда дела складываются в твою пользу, а иногда — нет. То, что случилось в минувшие выходные, не сложилось в мою пользу. Иногда суть в том, кем ты становишься в погоне за величием, а не в самом результате. И сейчас я с гордостью могу сказать, что стал другим человеком в своём стремлении к величию.

Легко никогда не будет. Но в конце концов это принесёт свои плоды. Ценю вашу поддержку. Извините, что не смог добыть победу. Он просто был лучше. Я должен с этим смириться», — сказал Цзю в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.