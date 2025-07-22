Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол провёл тренировку с игроками ФК «Зенит»

34-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол посетил базу санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», где пообщался с игроками команды и провёл тренировку с ними.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Зенита».

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.