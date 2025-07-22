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«Решение об уходе из ММА было верным». Дастин Порье — о поражении в бою с Холлоуэем

«Решение об уходе из ММА было верным». Дастин Порье — о поражении в бою с Холлоуэем
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признал, что выложился не полностью в поединке с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой стал главным событием турнира UFC 318, который прошёл в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Встреча завершилась победой Макса единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

«Я никогда раньше так не дрался. Возможно, это знак того, что решение об уходе из ММА, которое я принял, было верным», — сказал Порье в интервью порталу MMAJunkie.

Отметим, что Порье, уступив Холлоуэю, впервые на профессиональном уровне потерпел два поражения подряд. В предыдущем поединке, который состоялся 2 июня 2024 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Дастин проиграл удушающим приёмом в пятом раунде россиянину Исламу Махачеву в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.

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