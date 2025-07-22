«Ненавижу этого ублюдка. Я и Дрикус — те, кто могут его победить». Пауло Коста — о Чимаеве

34-летний бывший претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста резко высказался в адрес топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева, отметив, что у него есть высокие шансы на победу в поединке с ним.

«Ненавижу этого ублюдка Хамзата. Искренне считаю, что являюсь для него одним из наиболее сложных соперников, поскольку обладаю силой, никогда не отступаю, у меня есть сильные бёдра и ноги, а также я отлично защищаюсь от переводов. [Если мы когда-нибудь встретимся] Я устрою ему адский поединок. Мы с Дрикусом — идеальные соперники, чтобы победить Чимаева», — сказал Коста в эфире передачи The Ariel Helwani Show.