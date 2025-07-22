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Экс-бойца UFC Аскрена выписали из больницы спустя полтора месяца с момента госпитализации

Экс-бойца UFC Аскрена выписали из больницы спустя полтора месяца с момента госпитализации
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Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусредней категории (до 77 кг) американец Бен Аскрен сообщил, что его выписали из больницы спустя полтора месяца с момента госпитализации. Об этом сообщил сам Аскрен на своей странице в социальной сети.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим, что впоследствии было опровергнуто. 30 июня стало известно, что Аскрен успешно перенёс операцию по трансплантации лёгких.

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