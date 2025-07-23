Том Аспиналл поделился мнением о возможном поединке с Нганну

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл высказался насчёт потенциального поединка с именитым камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Мне нравится бой с Нганну. Он очень, очень опасен. Считаю, что обладаю высоким бойцовским IQ. Как мне кажется, я смогу хорошо справиться с опасностью в виде Фрэнсиса. Хотя никогда не знаешь, что произойдёт в поединке между тяжеловесами по правилам ММА. Поэтому, смотря со стороны, я думаю, что буду хорош в бою с ним. Это тот поединок, который определённо представляет для меня интерес», — приводит слова Аспиналла портал Sherdog.