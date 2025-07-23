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Адесанья дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Адесанья дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
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35-летний бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья дал прогноз на предстоящий поединок за титул UFC в категории до 84 кг между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 и станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я по-прежнему думаю, что Дрикус победит Хамзата. Бой завершится в поздних раундах. Если Хамзат и победит, то только в первых двух раундах. Это буквально будет противостояние хаотичного добра и хаотичного зла», — приводит слова Адесаньи портал Sportskeeda.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Дрикус, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником стал американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.

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