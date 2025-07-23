Вадим Мусаев победил Мигеля Боррего единогласным решением судей в Душанбе

22 июля в Душанбе (Таджикистан) состоялся большой боксёрский вечер, в главном поединке которого непобеждённый россиянин Вадим Мусаев разделил ринг с представителем Мексики Мигелем Боррего. На кону стояли титулы WBA Asia, а также IBA.PRO International в полусреднем весе. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Мусаева единогласным решением судей (97-93, 97-93, 97-93).

После окончания поединка Мусаев прокомментировал свою победу в бою с Боррего.

«Поединок получился хорошим. Как мы и ожидали, соперник шёл вперёд. Мы хорошо изучили оппонента и изначально рассчитывали на всю дистанцию. Хочу высказать слова уважения Боррего, это крепкий парень. Но мне есть над чем работать. Поэтому будем этим заниматься. Не могу сказать, что тренеры меня прям уж поругали после боя. Но не буду скрывать – были моменты, когда что-то делал не так, недорабатывал. Хочется поблагодарить организаторов и местную публику в Таджикистане, которая болела за меня как за своего. С удовольствием бы приехал сюда ещё», — сказал Мусаев.