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Сина прокомментировал возможность поединка со Скалой в прощальном туре 2025-го

Сина прокомментировал возможность поединка со Скалой в прощальном туре 2025-го
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48-летний звёздный голливудский актёр и действующий неоспоримый чемпион промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина высказался о возможном поединке в прощальном реслинг-туре с легендарным Дуэйном Джонсоном.

«Боже, это фэнтези-букинг. Для тех, кто не знаком с бейсболом, фэнтези-букинг — это когда тебе в голову приходит идея, и ты думаешь: «Чувак, было бы здорово, если бы...» Вот что я слышу здесь. Чувак, было бы здорово, если бы Джон Сина смог сразиться со Скалой ещё раз. По-моему, да, это было бы круто.

Я не люблю выбирать соперников, потому что часто это не срабатывает. Что мне нравится делать, так это ознакомиться с общим планом и чуть внести свою лепту: «Эй, а могу ли я как-то творчески подойти к его реализации?» Я заслужил достаточное доверие, чтобы мне позволили делать какие-то безумные вещи, и я ценю это», — сказал Сина на FAN EXPO в Денвере.

Сина и Скала дважды встречались на крупном ежегодном шоу WWE WrestleMania. На WrestleMania 28 Дуэйн одержал победу, а на WrestleMania 29 Джон взял реванш.

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