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«Ему было бы лучше уйти с ринга». Фьюри — о выступлении Дюбуа в бою с Усиком

«Ему было бы лучше уйти с ринга». Фьюри — о выступлении Дюбуа в бою с Усиком
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Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри прокомментировал поражение соотечественника Даниэля Дюбуа в бою с 38-летним непобеждённым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Небольшое уточнение. Многие продолжают спрашивать меня о ситуации с Дюбуа, утверждая, что он будто сдался. Давайте рассмотрим факты: Даниэль выложился на максимум в бою с одним из величайших чемпионов в истории, но этого оказалось недостаточно — он потерпел поражение. Его уронили дважды. Что вы ещё от него ожидаете? Чтобы он упал без сознания на ринге? Первое место не достанется, если тебя хорошо побьют, и в итоге ты всё равно проиграешь. Парень показал свой максимум, и, если этого не хватило для победы, ему действительно лучше было бы уйти с ринга», — сказал Фьюри на видео в социальных сетях.

Напомним, бой завершился победой украинца нокаутом в пятом раунде.

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