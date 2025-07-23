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UFC анонсировала бой Тома Аспиналла с Сирилем Ганом на турнире в Абу-Даби

UFC анонсировала бой Тома Аспиналла с Сирилем Ганом на турнире в Абу-Даби
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Официальный аккаунт UFC в социальной сети X объявил, что 25 октября на турнире UFC 321 в столице ОАЭ Абу-Даби состоится бой между 32-летним действующим обладателем чемпионского титула в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом и представляющим Францию Сирилем Ганом.

Сообщается, что поединок Том Аспиналл — Сириль Ган станет главным событием вечера.

В своём последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Сириль Ган свой последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310, одолев раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.

Видео: Ислам Махачев превзошёл Тома Аспиналла по силе удара:

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