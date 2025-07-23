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Анонсированы бои Анкалаева, Двалишвили и Прохазки

Анонсированы бои Анкалаева, Двалишвили и Прохазки
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Пресс-служба UFC опубликовала анонсы боёв между 33-летним российским бойцом, действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой.

Также пресс-служба смешанных единоборств представила бой между чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхагеном.

Отметим, третьим поединком, о котором объявила пресс-служба UFC, стало противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чехом Иржи Прохазкой и американцем Халилом Раунтри.

Бои пройдут 4 октября в Лас-Вегасе в рамках UFC 320.

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