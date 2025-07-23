Анкалаев: на этот раз я нокаутирую Перейру

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал анонс реванша с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Дана Уайт анонсировал мой следующий бой, который состоится 5 октября. На этот раз я нокаутирую Алекса. По-другому не будет, готовьтесь к грандиозному шоу», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой Анкалаева и Перейры состоялся на UFC 313 в марте и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

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