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Анкалаев: на этот раз я нокаутирую Перейру

Анкалаев: на этот раз я нокаутирую Перейру
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал анонс реванша с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Дана Уайт анонсировал мой следующий бой, который состоится 5 октября. На этот раз я нокаутирую Алекса. По-другому не будет, готовьтесь к грандиозному шоу», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой Анкалаева и Перейры состоялся на UFC 313 в марте и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

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