Никита Крылов — Богдан Гуськов: дата и время, во сколько начало, где смотреть

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9, в рамках которого российский боец полутяжёлого веса (до 84 кг) Никита Крылов сразится с узбекистанцем Богданом Гуськовым.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Никите Крылову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2013-го по 2016-й выступал в UFC, после чего ушёл из лиги, но вернулся в 2018-м. Всего на его счету в организации 11 побед и восемь поражений.

Богдану Гуськову 32 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.