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Джон Джонс приедет в Россию на турнир кулачной лиги IBA BARE KNUCKLE

Джон Джонс приедет в Россию на турнир кулачной лиги IBA BARE KNUCKLE
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс посетит турнир IBA BARE KNUCKLE, который состоится 26 июля в Москве, сообщает пресс-служба организации. Джонс станет почётным гостем турнира.

«IBA Bare knuckle это невероятный продукт, и буду рад посетить Москву, чтобы встретиться с фанатами», — сказал Джонс.

Также сообщается, что предстоящий турнир могут посетить и другие бойцы UFC.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). В 2025 году завершил карьеру, одержав 28 побед и потерпев одно поражение.

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