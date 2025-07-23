Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов: дата и время, во сколько начало, где смотреть

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9, в рамках которого российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Саид Нурмагомедов сразится с американцем Брайсом Митчеллом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Саиду Нурмагомедову 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации семь побед и три поражения.

Брайсу Митчеллу 30 лет. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации восемь побед и три поражения.