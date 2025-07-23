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Ян — о бое с Макги: кто был свободен, того предложили, и я согласился

Ян — о бое с Макги: кто был свободен, того предложили, и я согласился
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян объяснил организацию поединка с американцем Маркусом Макги, который состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

«Каждый бой, каждый поединок — риск, неважно, рейтинговый или нерейтинговый соперник. Дополнительное давление? Нет-нет, я на это внимания не обращаю. Я попросил соперника, кто был свободен, того предложили, и я согласился подраться», — сказал Ян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 9.

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