Макги отреагировал на заявление о том, что его бой с Петром Яном является мисматчем
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12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Маркус Макги высказался о предстоящем поединке с российским экс-чемпионом Петром Яном, который состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).
UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги
«Он – дикарь, и мне предстоит это ощутить. Я взволнован боем, посмотрим, как всё сложится. В России считают, что это мисматч? Думаю, что это будет огромный сюрприз. Люди поймут, что это не мисматч. Меня считают новичком, мой рекорд 10-1, но все быстро поймут, что это не мисматч», — приводит слова Макги пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
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