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Пётр Ян: готов подраться с победителем пары Двалишвили — Сэндхаген

Пётр Ян: готов подраться с победителем пары Двалишвили — Сэндхаген
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о предстоящем поединке за титул дивизиона между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхагеном.

«Я не против, если Кори дадут такую возможность подраться за пояс. Тут UFC решает, поэтому пусть дерутся, а я буду готов подраться с победителем этой пары либо страховать этот поединок», — сказал Ян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, поединок Двалишвили — Сэндхаген состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

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