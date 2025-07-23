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Пётр Ян: нет такого большого интереса к О’Мэлли, есть чемпионские амбиции

Пётр Ян: нет такого большого интереса к О’Мэлли, есть чемпионские амбиции
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о возможности реванша с американцем Шоном О’Мэлли.

«Кто интереснее — Шон или Умар? Не знаю, тут опять же вопрос от UFC зависит, что будет в их интересах. Тут такой момент, что они тебе предлагают и у тебя два варианта — либо принимаешь, либо не принимаешь. Такого прямо большого интереса к Шону нет. Есть чемпионские амбиции. Чтобы тебя это приближало к титульной гонке», — сказал Ян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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