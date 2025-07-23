Салихов: Ян — один из тех, кто может победить Двалишвили

Российский боец UFC Муслим Салихов высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Петром Яном и американцем Маркусом Макги.

«Пётр, видно, заряженный сейчас, пару раз встречал… Сомнений нет, что выиграет, может, даже досрочно. Его соперник тоже ударник. Бой в ударке будет, с Петром, думаю, мало кто потянет.

Есть у Петра ещё порох? Уверен, один из тех, кто Двалишвили может победить, это Пётр», — приводит слова Салихова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, поединок Ян – Макги состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Пётр Ян отрабатывает ударную технику перед следующим боем в UFC