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Салихов: Ян — один из тех, кто может победить Двалишвили

Салихов: Ян — один из тех, кто может победить Двалишвили
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Российский боец UFC Муслим Салихов высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Петром Яном и американцем Маркусом Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

«Пётр, видно, заряженный сейчас, пару раз встречал… Сомнений нет, что выиграет, может, даже досрочно. Его соперник тоже ударник. Бой в ударке будет, с Петром, думаю, мало кто потянет.

Есть у Петра ещё порох? Уверен, один из тех, кто Двалишвили может победить, это Пётр», — приводит слова Салихова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, поединок Ян – Макги состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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