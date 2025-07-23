Рагозин дал прогноз на бой Петра Яна и Маркуса Макги

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между соотечественником Петром Яном и американцем Маркусом Макги.

«Я очень рад возвращению Петра, что он уже на этой неделе проведёт очередной бой в UFC. Он в отличной форме, прошёл хороший тренировочный лагерь, и думаю, что должен выигрывать в этом бою. Считаю, что у него будет преимущество в скорости, в технике, в разнообразии ударной техники. Его соперник тоже ударник, тяжело бьющий ударник. Нужно опасаться, конечно, тяжёлых попаданий, но всё-таки, думаю, что Петя за счёт скорости, техники переиграет его, перестреляет и выиграет этот бой решением. Также в борьбе, я думаю, никто никого сильно не будет затягивать в борьбу, но где-то, может, Петя даже и переведёт несколько раз, ну сильно не удерживая. В общем мой прогноз — решением победа Петра Яна», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок Ян – Макги состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.