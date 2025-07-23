«На этом и строится поединок». Ян высказался о поражении Нурмагомедова от Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о поражении соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с действующим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили.

«На этом же и строится поединок. Может быть, ты выкладываешься на максимум, а твой соперник работает не на полную, сжигает твой бензин, а потом начинает свою работу, наращивая темп с каждым раундом, к которому ты не готов. Результат есть результат, тут можно дискутировать, но есть результат», — сказал Ян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки