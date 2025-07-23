Пётр Ян: могу конкурировать и создать проблемы каждому

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Петр Ян высказался о своих перспективах на титул организации.

«Если я буду понимать, что не готов конкурировать и не могу побить этих ребят, то, конечно, я бы себя не тешил этими надеждами. Я осознанно понимаю, что могу конкурировать с каждым и создать проблемы каждому из них», — сказал Ян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации 10 побед и четыре поражения.

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