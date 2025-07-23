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Шаблий заявил о готовности сразиться с Полом Хьюзом в PFL

Шаблий заявил о готовности сразиться с Полом Хьюзом в PFL
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) PFL Александр Шаблий заявил о желании провести поединок с ирландцем Полом Хьюзом.

«На прошлой неделе общался с менеджером Ризваном Магомедовым. Хотим подраться в начале октября. Турнир будет в Дубае. Хочу подраться в Полом Хьюзом. Недавно выставили рейтинг топ-5. Хьюз на втором месте, я – на четвёртом. У него хорошее имя, и он себя зарекомендовал в бою с Усманом Нурмагомедовым. У него есть медийка, он конкурентен, поэтому хочу с ним себя проявить», – приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

Шаблий не выступал с сентября, когда проиграл единогласным судейским решением соотечественнику Усману Нурмагомедову. Хьюз в мае нокаутировал бразильца Бруно Миранду, закрыв поражение от Нурмагомедова.

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