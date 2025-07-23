Шара Буллет показал актуальную форму перед боем на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, показал актуальную форму перед боем с канадцем Марком-Андре Баррио.

Фото: UFC

Фото: UFC

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

Марку-Андре Баррио 35 лет. Канадец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в организации шесть побед и восемь поражений.

Поединок Магомедов – Баррио состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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