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Пётр Ян назвал фаворита потенциального боя Махачев — Топурия

Пётр Ян назвал фаворита потенциального боя Махачев — Топурия
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Бывший чемпион UFC россиянин Петр Ян высказался о потенциальном поединке между звёздами организации соотечественником Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Думаю, что Ислам всё-таки. За счёт своей мощи, габаритов, опыта… У него всё-таки колоссальный опыт в боях. И его мощь. Я слышал от многих ребят, что Ислам физически очень сильный. Ну и в техническом аспекте тоже», — сказал Ян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту, досрочно остановив американца Макса Холлоуэя. В своем последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе (до 70 кг).

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