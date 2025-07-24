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Никита Крылов: чтобы оправдывать амбиции, россиянам придётся сражаться между собой

Никита Крылов: чтобы оправдывать амбиции, россиянам придётся сражаться между собой
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Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никита Крылов высказался о предстоящем бое с узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов

«Думал я не очень долго. Мне хотелось как можно поскорее вернуться после предыдущего боя. Это не впервые, когда мне приходится драться с соотечественниками. Для меня это нормально. Несправедливо по отношению к представителям других стран говорить о том, что россияне не могут драться между собой. А если говорить формально, Богдан представляет не Россию. Кроме того, в UFC есть большое количество представителей других стран, которые дерутся между собой. Бойцов из России и СНГ в UFC становится всё больше. И чтобы оправдывать свои амбиции, всем придётся сражаться между собой», — сказал Никита Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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