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Пётр Ян и Маркус Макги продемонстрировали актуальную физическую форму за три дня до боя

Пётр Ян и Маркус Макги продемонстрировали актуальную физическую форму за три дня до боя
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и 13-й номер рейтинга UFC в категории до 61 кг американец Маркус Макги продемонстрировали актуальную физическую форму в преддверии поединка, который состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

Фото: Пресс-служба UFC

Фото: Пресс-служба UFC

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

Маркусу, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде он имеет 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение. К настоящему моменту он идёт на серии из четырёх побед.

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