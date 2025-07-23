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«Кому какое дело до Армана? Он странный». Илия Топурия — об Армане Царукяне

«Кому какое дело до Армана? Он странный». Илия Топурия — об Армане Царукяне
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28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия резко высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг Армана Царукяна, упрекнув его в том, что тот отказался драться «без причины» за пояс с соотечественником Исламом Махачевым на турнире UFC 311, который прошёл 18 января в Лос-Анджелесе.

«Кому какое до него дело, Арман какой-то странный. Он снялся без причины [с поединка против Махачева]. Даже если бы у меня была травма, то всё равно бы вышел на титульный бой», — приводит слова Топурии аккаунт Full Send MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

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