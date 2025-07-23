Илия Топурия заявил, что готов подраться с Исламом Махачевым на турнире UFC в Белом доме

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что готов провести поединок с россиянином Исламом Махачевым на турнире североамериканской лиги в Белом доме, который планируется организовать 4 июля 2026 года в честь 250-летия с момента основания США.

«Я бы с удовольствием провёл поединок перед американским народом. Посмотрим, что получится. С Исламом не будет значения, в каком весе мы будем драться. Однако когда ты поднялся в весе, тебе уже не не захочется спускаться обратно», — приводит слова Топурии аккаунт Full Send MMA в социальной сети X (ранее Twitter).