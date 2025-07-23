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Илия Топурия ответил на обвинения Холлоуэя в том, что носит фальшивый титул BMF

Илия Топурия ответил на обвинения Холлоуэя в том, что носит фальшивый титул BMF
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28-летний непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия ответил на обвинения 33-летнего обладателя титула BMF американца Макса Холлоуэя. Ранее Благословенный упрекнул Матадора в том, что тот носит ненастоящий пояс BMF и не имеет прав на него, поскольку он не разыгрывался в их поединке.

«Это не моя проблема. Я указал в центр октагона в первые 10 секунд боя, а Макс убежал. Но я всё равно его поймал и вырубил, и ты всё ещё BMF? Как?» — приводит слова Топурии аккаунт Full Send MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, бой между Максом и Илией состоялся 26 октября 2024 года на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок завершился победой Матадора нокаутом в третьем раунде.

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