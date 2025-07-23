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«Спасибо за разбитое сердце. Бои — это истина». Дастин Порье выступил с благодарностью ММА

«Спасибо за разбитое сердце. Бои — это истина». Дастин Порье выступил с благодарностью ММА
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выступил с заявлением, в котором поблагодарил смешанные единоборства, выразив счастье и радость от того, что его жизнь была связана с этой дисциплиной.

«Моё последнее письмо этой игре: спасибо тебе за то, что когда-то позволила ребёнку осуществить свою мечту. Спасибо за все уроки. Спасибо за разбитое сердце и удачи. Спасибо за платформу, для воспитания. Бои — это жизнь. Бои — это истина. Я бесконечно благодарен за то, что прошёл этот путь, и за все уроки, которые усвоил, они будут со мной до тех пор, пока моё сердце не остановится. Не уверен, что будет дальше и чем я вообще буду заниматься, но буду делать то, чему ты меня научила, — продолжать уверенно идти в неизвестность», — написал Порье на своей странице в социальной сети.

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