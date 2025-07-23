«Постараюсь раз и навсегда убрать его из титульной гонки». Аспиналл — о бое с Ганом

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл прокомментировал анонс поединка с представителем Франции Сирилем Ганом. Их бой состоится 25 октября на турнире UFC 321.

«После более чем годичного перерыва мы возвращаемся. Я и Сириль наконец-то подписали контракты. И это будет уже четвёртая попытка организовать нам поединок.

Ещё до того, как мы вошли в рейтинг, Сириль отказался драться со мной. Затем Ган провёл бой с Сергеем Спиваком. А перед этим я победил Марчина Тыбуру, после чего заявил о желании подраться с победителем их поединка. Полетел в Париж, однако, к сожалению, Сириль отказался во второй раз.

И когда мне назначили защиту временного титула, моим изначальным соперником был Ган. Однако в тот день, когда мы должны были подраться, он был занят на съёмках фильма.

Теперь наш бой назначен на турнир UFC в Абу-Даби. Я постараюсь раз и навсегда убрать его из титульной гонки», — приводит слова Аспиналла портал MMAFighting.