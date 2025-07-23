«Опять тявкает из жирной дырки». Макгрегор ответил Хабибу на его сравнение с Топурией

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор отреагировала на слова 36-летнего члена Зала славы UFC, а также бывшего обладателя титула UFC в лёгкой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее Орёл заявил, что непобеждённый испано-грузин Илия Топурия является «хорошим парнем» и «не будет альтернативой Конору».

«Главная ******* мира единоборств опять тявкает из своей жирной дырки. Кхе-кхе», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), удалив сообщение в скором времени.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.