Шара Буллет собрал идеального бойца ММА, оставив два качества за собой

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, собрал идеального бойца смешанных единоборств.
— Ударка?
— Шара Буллет.
— Кардио?
— Хабиб Нурмагомедов.
— Борьба?
— Хабиб Нурмагомедов.
— Бойцовский IQ?
— Джон Джонс.
— Защита?
— Ислам Махачев, он прекрасно защищается.
— Трэш-ток?
— Конор Макгрегор.
— Характер?
— Мой характер. Шара Буллет, — сказал Магомедов в интервью для телеграм-канала «Спорт на Кинопоиске».
Следующий бой российский боец проведёт на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником будет канадец Марк-Андре Баррио.