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Шара Буллет собрал идеального бойца ММА, оставив два качества за собой

Шара Буллет собрал идеального бойца ММА, оставив два качества за собой
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31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, собрал идеального бойца смешанных единоборств.

— Ударка?
— Шара Буллет.

— Кардио?
— Хабиб Нурмагомедов.

— Борьба?
— Хабиб Нурмагомедов.

— Бойцовский IQ?
— Джон Джонс.

— Защита?
— Ислам Махачев, он прекрасно защищается.

— Трэш-ток?
— Конор Макгрегор.

— Характер?
— Мой характер. Шара Буллет, — сказал Магомедов в интервью для телеграм-канала «Спорт на Кинопоиске».

Следующий бой российский боец проведёт на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником будет канадец Марк-Андре Баррио.

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