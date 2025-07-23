Гэтжи заявил, что рассчитывает побить Топурию, защитить титул в Белом доме и уйти из ММА

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, каким видит для себя идеальный сценарий своей будущей карьеры в смешанных единоборствах.

«Лучшим сценарием для меня, лучшей главой моей книги стал бы следующий исход. В этом году я возьму верх над Илией Топурией, затем отстою титул в поединке с Максом Холлоуэем на лужайке Белого дома и уйду на пенсию в статусе неоспоримого чемпиона UFC и обладателя пояса BMF. Лучшего исхода не могу придумать. И если это всё действительно произойдёт, то я поверю, что живу в симуляции», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.