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«Я в лучшем положении, чем Арман. И заслуживаю драться за титул». Гэтжи — о бое с Топурией

«Я в лучшем положении, чем Арман. И заслуживаю драться за титул». Гэтжи — о бое с Топурией
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил уверенность в том, что он должен драться с 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Поединок с Топурией — это тот бой, который я хочу получить. Конечно, я предвзят [в вопросе того, кто должен быть претендентом]. Буду драться за пояс, чего заслуживаю. Следующим претендентом должен быть либо я, либо Арман. С Илией кто-то должен подраться в этом году. И мне кажется, что я нахожусь в лучшем положении, чем Арман, в этом вопросе. Надеюсь наш поединок состоится в Нью-Йорке. Подерусь с ним, а затем проведу защиту титула на лужайке Белого дома», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.

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