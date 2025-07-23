«Почтим память Дрикуса двумя секундами молчания». Шара Буллет — про бой дю Плесси — Чимаев

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, красочно дал прогноз на предстоящий поединок за титул UFC в категории до 84 кг между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 и станет главным событием вечера.

«В этом поединке Дрикус в надёжных руках. И мы почтим его память двумя секундами молчания», — сказал Магомедов на пресс-конференции перед турниром UFC on ABC 9.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Дрикус, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником стал американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.