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Шара Буллет ответил, кого считает лучшим российском бойцом и величайшим в истории UFC

Шара Буллет ответил, кого считает лучшим российском бойцом и величайшим в истории UFC
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31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов о смешанных единоборствах.

— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Ислам Махачев.

— Лучший город для того, чтобы провести бой?
— Лос-Анджелес.

— Лучший российский боец в истории UFC?
— Хабиб Нурмагомедов.

— Лучший нокаут в истории UFC?
— Нокаут в бою Дэн Хендерсон — Маурисио Руа.

— Величайший боец UFC в истории?
— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.

Следующий бой российский боец проведёт на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником будет канадец Марк-Андре Баррио.

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