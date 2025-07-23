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Шара Буллет ответил, кого считает лучшим российском бойцом и величайшим в истории UFC

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов о смешанных единоборствах.

— Лучший боец в UFC в данный момент?

— Ислам Махачев.

— Лучший город для того, чтобы провести бой?

— Лос-Анджелес.

— Лучший российский боец в истории UFC?

— Хабиб Нурмагомедов.

— Лучший нокаут в истории UFC?

— Нокаут в бою Дэн Хендерсон — Маурисио Руа.

— Величайший боец UFC в истории?

— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.

Следующий бой российский боец проведёт на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником будет канадец Марк-Андре Баррио.