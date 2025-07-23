Шара Буллет ответил, кого считает лучшим российском бойцом и величайшим в истории UFC

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов о смешанных единоборствах.
— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Ислам Махачев.
— Лучший город для того, чтобы провести бой?
— Лос-Анджелес.
— Лучший российский боец в истории UFC?
— Хабиб Нурмагомедов.
— Лучший нокаут в истории UFC?
— Нокаут в бою Дэн Хендерсон — Маурисио Руа.
— Величайший боец UFC в истории?
— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.
Следующий бой российский боец проведёт на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником будет канадец Марк-Андре Баррио.